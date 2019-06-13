Председатель Белгородской областной думы досрочно сложил полномочия

ТАСС, 13 июня. Председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев на очередном заседании парламента объявил о досрочном сложении полномочий. Он отметил, что решение об этом принял в связи с семейными обстоятельствами.

"Понимаю, что в шестом созыве осталось работать всего один год, именно этот год мне очень важен, почему я и принял такое решение [о сложении полномочий]. Прошу поверить в то, что оно глубоко взвешенное. Спасибо за конструктивную работу. По уставу исполнение обязанностей возлагается на первого заместителя председателя областной думы, предлагается кандидатура Александра Склярова до осенней сессии", - сказал Потрясаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе облдумы, Василий Потрясаев освободит должность с 17 июня. Он продолжит исполнять функции депутата.

Потрясаев, возглавивший Белгородскую областную думу в 2015 году, по итогам 2018 года стал самым обеспеченным среди глав региональных парламентов, указав в декларации доход от продажи акций на сумму более 454 млн рублей.