Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Ситуация следующая: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%, - сказал премьер, открывая совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". - До конца года государственная корпорация должна будет освоить еще около 200 млрд рублей".

Россия должна учесть новые санкционные ограничения при реализации своей космической программы, добавил Медведев.

"Есть и целый ряд всяких ограничений новых, которые введены нашими "друзьями". Тоже нужно будет учитывать их в работе и обсудить, как в этом случае поступить", - сказал Медведев.

Как отметил глава правительства, на совещании необходимо обсудить будущее государственной программы космической деятельности РФ, которая завершается в следующем году. "Есть указание президента на эту тему. Давайте подумаем вообще, как и что там может быть, и в какой форме",- заявил Медведев.

По его словам, в ходе совещания надо также обсудить вопросы строительства космодрома "Восточный".

"Мы, когда с вами встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные, стройка под угрозой незавершения к запланированному времени. Хотел бы тоже, чтобы коллеги доложили кратко, что происходит со строительством объектов на космодроме",- добавил премьер-министр России.

Возвращение лидерства России в космосе

Премьер-министр отметил, что возвращение лидерства России в космосе - вопрос не только престижа, но и национальной безопасности.

"Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не там много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", - сказал премьер.

Финансирование Федеральной космической программы

Медведев сообщил, что подписал постановление, которое приводит в соответствие с бюджетом финансирование Федеральной космической программы (ФПК) на ближайшие несколько лет.

"Я подписал постановление, которое вносит изменения в Федеральную космическую программу, приводит ее в запланированное финансирование, в соответствие с федеральным бюджетом на этот и на два ближайших года", - сказал премьер.