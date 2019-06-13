Международный комитет Думы обсудит с правозащитниками положение россиян за рубежом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам обсудит 21 июня на встрече с представителями правозащитных организаций положение находящихся за рубежом россиян, включая тех, кто оказался в тюрьме. Об этом в четверг журналистам сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"21 июня на площадке комитета состоится встреча с правозащитниками. Будут и непростые для нас партнеры: Amnesty International, Human Rights Watch. Будут наши коллеги из московского Совета по правам человека, представители Общественной палаты", - сказал Слуцкий. Он уточнил, что на встречу придут отец россиянки Марии Бутиной, осужденной в США, и члены семей других граждан РФ, права которых нарушались за границей.

"Будем совместно вырабатывать подходы к защите людей, наших граждан в подобных ситуациях", - добавил Слуцкий.