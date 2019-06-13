Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета назначены на 8 сентября

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Улан-Удэнский городской совет в четверг на очередной сессии назначил выборы мэра и депутатов местного парламента на 8 сентября, сообщили ТАСС в администрации Улан-Удэ.

"Приняты решения о назначении выборов мэра города Улан-Удэ и депутатов Улан-Удэнского городского совета шестого созыва. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года", - сказали в администрации.

Прямые выборы градоначальника пройдут в Улан-Удэ впервые за 12 лет. После 2007 года была проведена реформа, мэра избирали из числа депутатов горсовета. В декабре 2018 года решением депутатов Народного Хурала Бурятии была упразднена должность сити-менеджера Улан-Удэ, главы муниципальной администрации.

С 2012 года мэром Улан-Удэ был Александр Голков, в феврале 2019 года он подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию, депутаты Горсовета отставку приняли.

В состав Улан-Удэнского городского совета входят 30 депутатов, избираемых сроком на пять лет.