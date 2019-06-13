Рябков: договор СНВ-III не продлить без проверок американских носителей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) не продлить без решения вопроса по американским переоборудованным носителям. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам.

"Договор истекает 5 февраля 2021 года, его можно продлить еще на пять лет, - напомнил высокопоставленный дипломат. - Этим надо заниматься и с точки зрения решения проблемы искусственного выведения США значительного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии. Сделано это так, что Россия не может самостоятельно, в соответствии с положением договора, подтвердить необратимость такого переоборудования". "Эту проблему надо решить, без этого продлевать договор не получается", - подчеркнул Рябков.

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Сочи заявил, что у Москвы есть вопросы к объявленному Вашингтоном переоборудованию большего количества пусковых установок подводных лодок и стратегических бомбардировщиков в неядерное состояние. По его словам, это допускается договором, но переоборудование должно быть осуществлено таким образом, чтобы другая сторона имела возможность убедиться в невозвратности этих пусковых установок и бомбардировщиков опять в ядерное состояние.