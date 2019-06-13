Путин пригласил премьер-министра Индии на ВЭФ во Владивосток в качестве главного гостя

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди приехать в качестве главного гостя на Восточный экономический форум.

"Я хочу Вас пригласить в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года", - сказал Путин в беседе с индийским премьером в столице Киргизии.

Он также выразил надежду, что после переизбрания Моди будет продолжена совместная работа на укрепление двусторонних отношений. "У нас впереди очень большая повестка дня и не только в ходе работы здесь, в Бишкеке, но и на различных площадках, которые мы имеем в виду использовать для дальнейшего общения", - подчеркнул российский лидер.

Поздравляя индийского премьера с убедительной победой его партии на прошедших в республике выборах, Путин отметил вклад Моди в развитие двусторонних отношений. "Они развивались поступательно, в том числе благодаря Вашим личным усилиям, Вашему вниманию к российско-индийским отношениям", - сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что награждение Моди высшей государственной наградой РФ - орденом Святого апостола Андрея Первозванного - это признание его заслуг.

С российской стороны в беседе принимали участие глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор АО "РЖД" Олег Белозеров, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Индийская делегация была представлена советником премьер-министра по национальной безопасности, первым замминистра иностранных дел, вторым секретарем премьер-министра, директором Департамента внешнеполитического информационного обеспечения МИДа республики, директором Департамента Евразии, личным секретарем премьер-министра.