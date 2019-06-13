Карасин: в отношениях России и Украины появилась "форточка возможностей"

ПРАГА, 13 июня. /ТАСС/. Возможность нормализировать российско-украинские отношения есть, главное ее не упустить, заявил журналистам в четверг статс-секретарь - замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Если говорить о наших двусторонних отношениях с Украиной, то об этом говорил совершенно четко и понятно президент [России Владимир Путин] вчера, - сказал Карасин. - Есть форточка возможностей, главное, чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы, а не то, что всем надоело - затасканные русофобские комментарии и призывы".

"Я думаю, что есть реальная возможность, но надо работать", - подчеркнул он.