Карасин: Москве и Тбилиси удалось выбраться из тупика враждебности

ПРАГА, 13 июня. /ТАСС/. Россия и Грузия сумели преодолеть враждебность в отношениях. Об этом заявил журналистам в четверг статс-секретарь - замглавы МИД России Григорий Карасин перед началом встречи с спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Мы, конечно, подведем итоги первой половины 2019 года, что удалось сделать за это время. Главный итог этих лет, в течение которых мы вместе работаем над нормализацией двусторонних отношений, - это то, что удалось вывести взаимные отношения из этого тупика враждебности, конфронтационности, эмоционального неприятия друг друга", - сказал он.

По словам Карасина, очень важно, что негативный настрой остался позади, так как это позволяет вести работу по решению насущных вопросов в торгово-экономической и транспортной сферах. "Торговля развивается, есть соответствующие данные, которые говорят о том, что поставки продукции из Грузии растут. На среднем активном уровне остается экспорт российской продукции, товарооборот растет", - указал замминистра.

Важной составляющей отношений остается туристический поток из России. "Очень много российских туристов ездят в Грузию - в прошлом году было полтора миллиона, а в этом году статистика даже превышает те показатели, которые были в 2018 году", - подчеркнул он.

Переговорный формат Карасин - Абашидзе, созданный в 2012 году, является единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран после принятого в 2008 году Тбилиси решения разорвать дипломатические отношения с Москвой. На этих встречах, в которых обычно также принимают участие представители министерств экономики и транспортных ведомств России и Грузии, стороны обсуждают шаги по развитию двустороннего сотрудничества в сфере торговли, транспорта и гуманитарных контактов.