Косачев: Совфед синхронизирует с Думой действия по формированию делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Совет Федерации координирует свои действия с Госдумой в вопросе формирования российской делегации для участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

В делегацию должны войти семь сенаторов и 11 депутатов Госдумы, планируется, что ее возглавит зампредседателя нижней палаты парламента Петр Толстой.

"Совет Федерации координирует и синхронизирует свои действия с Государственной думой, речь идет о формировании единой делегации Федерального собрания", - сказал Косачев.

Он отметил, что состав делегации будет объявлен 19 июня. "Затем дождемся дискуссии по проекту резолюции ПАСЕ о внесении поправок в регламент в первый день сессии 24 июня, на основе ее результатов в этот же день определимся с последующими действиями", - сказал сенатор.

Ранее в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии ПАСЕ и утвердит состав делегации. Он заявил, что Россия оставляет за собой право покинуть ассамблею, если полномочия делегации в ассамблее будут подтверждены не полностью.

Если 24 июня ПАСЕ примет без изъятий резолюцию, гарантирующую неприкосновенность ключевых прав делегаций в ассамблее, Россия направит заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, а "25 июня [российская] делегация войдет в зал [заседаний ПАСЕ]", сказал Володин.

ПАСЕ и РФ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Россия в ответ отказалась платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы. В результате встал вопрос о том, может ли Россия в таких условиях оставаться в СЕ.

В апреле нынешнего года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Состоявшаяся 16-17 мая в Хельсинки министерская встреча Совета Европы приняла заявление, в котором говорится, что все страны - участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех входящих в организацию государств в сессии ПАСЕ 26-28 июня. Это дало основание надеяться на прогресс в вопросе возвращения российских парламентариев к полноценной работе в ПАСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье 10 июня подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме, подчеркнув, что это "соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая".