Кремль считает преждевременным делать выводы об инциденте в Оманском заливе

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Причины инцидентов с двумя танкерами в Оманском заливе пока никому неизвестны, поэтому делать выводы на этот счет преждевременно. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на это происшествие и ведутся ли контакты с ближневосточными странами по данному поводу.

Песков подчеркнул, что Кремль не может вести никаких контактов по поводу ЧП в Оманском заливе, это скорее дело внешнеполитического ведомства.

"Но пока, насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто, поэтому какие-то скоропалительные заявления здесь вряд ли возможны", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства Рейтер, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline , под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.