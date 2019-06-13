Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа "на ногах" в Осаке

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах". Предложений об отдельной двусторонней встрече лидеров из Вашингтона не поступало, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, началась ли подготовка к такой встрече [двусторонние переговоры] у наших американских коллег, какой-либо информации на этот счет мы не получали. Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было", - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил: "Мы можем лишь исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить". "Вот это пока можно прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности", - добавил Песков. И повторил: "Все остальное пока никак не инициировалось".

Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке.

Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако президент США отменил свое участие в ней буквально за сутки до согласованной даты. В этой связи российская сторона заявила, что готова к диалогу США, но при условии, что предметная и конкретная инициатива такого контакта будет исходить от Вашингтона.

Ранее на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что возможность встречи лидеров на саммите "двадцатки" "висит в воздухе", однако, "обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала".14 мая в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, но официального запроса американская сторона так и не прислала.

Саммит G20 пройдет 27-28 июня в японской Осаке.