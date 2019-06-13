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Песков: военные РФ анализируют планы увеличения контингента США в Польше

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Польша на свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Российские военные предпринимают меры, чтобы возможное увеличение американского контингента в Польше не угрожало безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения дополнительных сил США на польской территории.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют эту информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности РФ", - сказал представитель Кремля.

В среду президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Польша на свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих, при этом США не будут вкладываться в него. Он также указал ранее, что речь идет об "объекте мирового класса". Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тыс. военнослужащих.

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СШАРоссияПольшаПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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