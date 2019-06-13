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Зампостпреда РФ: Москва выступает за расширение сотрудничества между ООН и ЛАГ

Россия поддерживает регулярную "сверку часов" между двумя организациями, отметил Владимир Сафронков

ООН, 13 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в сильной и эффективной Лиге арабских государств (ЛАГ) и выступает за расширение сотрудничества между ЛАГ и ООН. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сотрудничеству с Лигой арабских государств, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Мы заинтересованы в сильной, единой и эффективной ЛАГ, что позволит повысить арабский профиль в предотвращении и разблокировании конфликтов, дать коллективный отпор стоящим перед регионом вызовам, - подчеркнул он. - Необходимо сплотиться для достижения одной из наиболее важных на сегодняшний день целей - запуска регионального диалога, направленного на создание архитектуры безопасности в Персидском заливе, где сейчас, по нашим оценкам, искусственно нагнетается напряженность вокруг Ирана".

"Выступаем за полноценное раскрытие потенциала сотрудничества между ЛАГ и ООН, - продолжал он. - В этой связи поддерживаем регулярную "сверку часов" между двумя организациями по актуальным региональным сюжетам, находящимся на повестке Совета Безопасности, а также обмен опытом по урегулированию кризисов и решению иных проблем, препятствующих поддержанию международного и регионального мира и безопасности. Исходим из того, что сотрудничество СБ ООН - ЛАГ будет способствовать выработке сбалансированных международных подходов к решению арабских проблем, а также новых механизмов содействия урегулированию региональных кризисов".

Конкретными сферами такого сотрудничества, по словам российского дипломата, "могли бы стать посреднические антикризисные усилия, стыковка позиций по острым конфликтным ситуациям, в частности в Сирии, с оказанием конкретных мер содействия в постконфликтном восстановлении САР, содействие разрешению палестинского вопроса на международно признанной правовой основе, гуманитарная деятельность, решение проблем устойчивого развития арабского мира, выработка адекватной стратегии противодействия новым вызовам и угрозам в регионе, включая рост терроризма и трансграничную нелегальную миграцию".

"Россия продолжит укреплять партнерское взаимодействие с ЛАГ на взаимовыгодной основе, - подчеркнул он в заключение. - Мы проводим регулярные консультации по актуальным международным и региональным проблемам. Прошедшая 16 апреля 2019 года в Москве пятая министерская сессия Российско-арабского форума сотрудничества и принятый по ее итогам план действий на 2019-2021 годы, а также совместное коммюнике подтвердили совпадение наших подходов по широкому кругу вопросов, включая ближневосточное урегулирование, Сирию, Ирак, Ливию, Йемен, Судан, Сомали, антитеррористическую проблематику, нераспространение ОМУ на Ближнем Востоке, диалог цивилизаций".

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СомалиСуданИракСирияРоссия
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