Верховный суд ликвидировал "Партию пенсионеров России" за неучастие в выборах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг ликвидировал по иску Минюста РФ "Партию пенсионеров России" за неучастие в выборах в течение семи лет. Информация об этом содержится на официальном сайте суда.

"Иск удовлетворен полностью", - значится в карточке дела.

Председатель "Партии пенсионеров России" Николай Чеботарев сообщил, что он не собирается обжаловать решение Верховного суда о ликвидации партии. "Я не слышал об этом [о ликвидации партии], решения суда не знаю. Но ничего предпринимать не буду в связи с этим. Суд закрыл и закрыл, у меня хватает и без этого работы", - заявил Чеботарев ТАСС.

Ранее Минюст также направил административные исковые заявления о ликвидации общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России", политической партии "Альянс зеленых", политической партии "Союз горожан". Эти иски находятся на рассмотрении.

Иски были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

Планы Минюста

Ранее Минюст информировал, что в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий. Это связано с тем, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года, когда было либерализировано законодательство о политических партиях, в частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек. Поскольку изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года.

По прогнозу главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, примерно треть партий из ныне существующих к концу года может быть ликвидирована из-за несоответствий требованиям законодательства.