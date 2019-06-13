{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол России заверил президента Чехии в неизменности позиции Москвы по событиям 1968 года

РФ осуждает акт ввода войск государств - членов Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году

ПРАГА, 13 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Праге Александр Змеевский на встрече в четверг заверил президента республики Милоша Земана в осуждении Россией акта ввода войск государств - членов Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию в 1968 году и неизменности официальной позиции Москвы по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве в Праге.

"Президент Чехии принял посла РФ в Пражском граде в связи с подготовленным депутатами фракции КПРФ в Госдуме законопроектом "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора", - информировали собеседники агентства. - Посол подтвердил неизменность российских оценок событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой (1993). Наша официальная позиция по данному вопросу неоднократно озвучивалась российским руководством, в том числе президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Прагу в 2006 году".

Такую позицию также приветствовал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. "Я доволен, что официальные российские инстанции заверили, что данный законопроект является инициативой лишь нескольких депутатов-коммунистов, которые не опираются на поддержку властей", - сказал глава МИД в четверг журналистам.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека, Земан предупредил Змеевского, что, если бы законопроект был принят Госдумой, то это повлекло бы за собой долговременное ухудшение отношений между Чехией и Россией. Представитель Пражского града также назвал этот документ "дерзкой провокацией против Чехии и президента [республики]".

Данный законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от КПРФ еще в 2016 году. Он предусматривал расширение действия закона о ветеранах на российских солдат и офицеров, участвовавших в операции "Дунай" в составе объединенных войск стран ОВД в Чехословакии в 1968 году. Однако документ получил отрицательный отзыв правительства РФ и не был вынесен в Госдуме даже на первое чтение. В октябре 2018 года законопроект был перевнесен, но также не вынесен на рассмотрение.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссия
Карасин считает неприемлемым заявление Помпео по грузинскому порту Анаклия
Ранее Помпео выразил надежду, что Тбилиси доведет до конца строительство порта и тем самым избавится "от влияния экономик Китая и России"
Читать полностью