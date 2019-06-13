Посол России заверил президента Чехии в неизменности позиции Москвы по событиям 1968 года

ПРАГА, 13 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Праге Александр Змеевский на встрече в четверг заверил президента республики Милоша Земана в осуждении Россией акта ввода войск государств - членов Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию в 1968 году и неизменности официальной позиции Москвы по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве в Праге.

"Президент Чехии принял посла РФ в Пражском граде в связи с подготовленным депутатами фракции КПРФ в Госдуме законопроектом "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора", - информировали собеседники агентства. - Посол подтвердил неизменность российских оценок событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой (1993). Наша официальная позиция по данному вопросу неоднократно озвучивалась российским руководством, в том числе президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Прагу в 2006 году".

Такую позицию также приветствовал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. "Я доволен, что официальные российские инстанции заверили, что данный законопроект является инициативой лишь нескольких депутатов-коммунистов, которые не опираются на поддержку властей", - сказал глава МИД в четверг журналистам.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека, Земан предупредил Змеевского, что, если бы законопроект был принят Госдумой, то это повлекло бы за собой долговременное ухудшение отношений между Чехией и Россией. Представитель Пражского града также назвал этот документ "дерзкой провокацией против Чехии и президента [республики]".

Данный законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от КПРФ еще в 2016 году. Он предусматривал расширение действия закона о ветеранах на российских солдат и офицеров, участвовавших в операции "Дунай" в составе объединенных войск стран ОВД в Чехословакии в 1968 году. Однако документ получил отрицательный отзыв правительства РФ и не был вынесен в Госдуме даже на первое чтение. В октябре 2018 года законопроект был перевнесен, но также не вынесен на рассмотрение.