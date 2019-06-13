Карасин считает неприемлемым заявление Помпео по грузинскому порту Анаклия

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Тон заявлений госсекретаря США Майкла Помпео по поводу ухода Грузии от российского и китайского экономического влияния в случае строительства первого глубоководного порта Анаклия является неприемлемым. Об этом в четверг журналистам заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Мы заинтересованы Грузией, ее экономикой, развитием ее социальных, культурных и других сфер. Грузия сама должна решить, как поступать с портом Анаклия. Однако то, что было сказано в отношении России и Китая, вовсе не является тем тоном, который нас устраивает", - подчеркнул замминистра.

11 июня Помпео после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Вашингтоне выразил надежду, что Тбилиси доведет до конца строительство порта Анаклия и тем самым избавится "от влияния экономик Китая и России".

Правительство Грузии и грузино-американский "Консорциумом развития Анаклии" в 2016 году подписали соглашение о строительстве глубоководного порта Анаклия. Тогда власти назвали строительство порта проектом века, так как его положение, пропускная способность, перспективы расширения и развития создадут реальную основу для того, чтобы Грузия выполнила свою историческую миссию в коридоре "Нового шелкового пути".

В начале 2017 года сообщалось, что новый порт начнет оперировать пропускной способностью грузов в 7 млн тонн не позднее чем через три года. Его глубина составит 20,5 м, а длина 32 причалов - 12,3 км. Порт обеспечит обслуживание больших судов, заход которых в грузинские порты Батуми и Поти ранее был проблематичен.