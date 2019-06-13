Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний. Об этом в четверг журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что делегация РФ готова вернуться в ПАСЕ, "если будет принята резолюция с изменениями в регламент о запрете на лишение национальных делегаций права голоса, слова и участия в деятельности основных структур ассамблеи". "Как только ее проект без выхолащивания поправок будет проголосован, делегация РФ с вероятностью 99,99% направит заявку в Страсбург на возобновление работы в ПАСЕ с 25 июня", - заверил он.

"Но если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга. Российская делегация не сможет оставаться в Ассамблее, если в докладе о наших полномочиях будет хотя бы один пункт с рестрикциями - не важно, с какими", - подчеркнул депутат.

ПАСЕ и РФ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Россия в ответ отказалась платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы и участвовать в работе ассамблеи. В результате встал вопрос о том, может ли Россия в таких условиях оставаться в СЕ.

В апреле нынешнего года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Состоявшаяся 16-17 мая в Хельсинки министерская встреча Совета Европы приняла заявление, в котором говорится, что все страны - участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех входящих в организацию государств в сессии ПАСЕ 26-28 июня. Это дало основание надеяться на прогресс в вопросе возвращения российских парламентариев к полноценной работе в ПАСЕ.