Минюст готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минюст России начал разработку законопроекта, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить. О начале разработки законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства РФ в сфере противодействия коррупции" говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минюсте отметили, что законопроект предусмотрен Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы и будет распространяться на лиц, обязанных ежегодно подавать декларации о доходах. "Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", - сообщили в министерстве.

Действующий с января 2013 года закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" позволяет Генпрокуратуре обращать в доход государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие таким лицам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года.

Теперь, пояснили в Минюсте, "планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных указанными лицами <...>, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании".

Пока действующий закон позволяет подавать заявления на объекты недвижимости (земельные участки и постройки), транспортные средства, акции и ценные бумаги, а в случае, если их обращение в доход государства невозможен, - денежной стоимости этого имущества. Но практика применения новых антикоррупционных полномочий прокуроров нарастает. Если к середине 2016 года первые заявления в суд подали прокуроры Приморского края и Орловской области, то к весне 2017 года в судах было уже 40 исков по имуществу на 2,4 млрд рублей. К концу 2017 года суды удовлетворили первые 36 таких исков на 12 млрд рублей.

Выступая в конце мая в Госдуме генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что с 2016 года прокуроры направили в суды несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд рублей. Из них уже удовлетворены иски на 11,5 млрд рублей.