Путин примет участие во встрече Россия-Китай-Монголия и беседе с Роухани на саммите ШОС

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и проведет ряд встреч на полях саммита. Основное внимание на своем заседании "восьмерка" стран - участниц ШОС (РФ, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан) уделят вопросам взаимодействия, а также региональным проблемам.

У российского лидера также запланированы отдельные контакты на полях саммита. В частности, Путин проведет трехстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а также побеседует с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Саммит и встречи в Бишкеке пройдут спустя сутки после инцидента в Оманском заливе у берегов Ирана. В четверг там загорелись два танкера, точные причины инцидента остаются неизвестными.

По завершении рабочей программы в Бишкеке Путин отправится в Душанбе, где 15 июня состоится саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Саммит ШОС

Встреча глав государств - участников ШОС начнется с совещания в узком составе, который традиционно пройдет в закрытом режиме. На ней планируется обсудить текущее состояние и перспективы взаимодействия в рамках ШОС по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, развитие экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, участники встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин на этом заседании, в частности, изложит подходы России к урегулированию ситуации в Сирии, затронет проблему вокруг иранской ядерной программы, а также "выскажется по действиям в рамках контактной группы ШОС - Афганистан", добавил Ушаков. Также, по его словам, президент РФ акцентирует внимание коллег на "необходимости дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС с ООН и другими международными структурами, прежде всего по вопросам координации совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом".

Затем участники саммита проведут заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей: Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. Также там будут присутствовать руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генерального секретаря ООН, председатель Исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. На расширенном заседании, по словам Ушакова, предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности.

В частности, Путин сделает акцент на председательстве РФ в ШОС в 2019-2020 годах. Российская сторона предложит сосредоточить работу на повышении роли ШОС в международных делах, на формировании широкого регионального партнерства. Будет уделено большое внимание экономической координации в сферах инноваций, транспортной логистики, инфраструктуры, информационных коммуникаций и пр.

Представитель Кремля добавил, что Путин "выскажется в пользу расширения межпарламентского межрегионального сотрудничества в рамках организации и выскажется за более тесное сотрудничество с ними". Также, по словам Ушакова, российский лидер затронет вопрос о совместном проведении масштабных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, и пригласит своих коллег принять участие в 2020 году в этих торжествах в Москве.

Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков заявил, что вопрос обострения отношений Пакистана и Индии в повестке саммита ШОС не стоит. Он, тем не менее, предположил, что индийские и пакистанские представители "в какой-то степени эту тему затронут в своих выступлениях".

По итогам саммита лидеры ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В этом документе также будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам.

Кроме того, планируется подписать значительный пакет документов. В частности, по словам Ушакова, в их числе - межправительственное соглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан, меморандум о взаимопонимании со Всемирной туристской организацией, а также меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

После Киргизии председательство в ШОС перейдет России, в связи с чем Путин пригласит своих коллег на саммит организации в Челябинск 22-23 июля 2020 года.

Встречи в Бишкеке

По завершении саммита ШОС Путин примет участие в трехсторонней встрече на высшем уровне Россия - Китай - Монголия, а также проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Руководители России, Китая и Монголии встретятся, чтобы обсудить вопросы трехстороннего сотрудничества. Помощник президента России напомнил, что это уже пятое мероприятие в таком формате. Первое было организовано в 2014 году на саммите ШОС в Душанбе.

Затем состоится беседа с президентом Ирана, которую Ушаков назвал "весьма важной с точки зрения нынешней ситуации". По его словам, планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая положение дел в Сирии и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Вечером 14 июня Путин перелетит из Бишкека в Душанбе, где накануне саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) запланирован официальный обед в честь глав государств от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Основные мероприятия саммита начнутся 15 июня.