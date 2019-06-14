В Якутии назначили нового министра по развитию Арктики и делам народов Севера

ТАСС, 14 июня. Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера в Республике Саха (Якутия) возглавил Владимир Черноградский, сообщил в пятницу в Twitter глава региона Айсен Николаев.

"Министром по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) назначен Владимир Николаевич Черноградский", - говорится в опубликованном сообщении.

Владимир Черноградский является членом регионального политического совета партии "Единая Россия" в Якутии, народным депутатом республики, советником генерального директора ООО "Арктик Капитал". Имеет звания "Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)" и "Почетный работник торговли Республики Саха (Якутия)".

Ранее сообщалось, что от должности главы министерства по развитию Арктики в республике был освобожден Александр Саввинов, который занимал эту позицию с декабря 2018 года.