Глава Приморья расширил полномочия первого вице-губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал ряд кадровых документов, согласно которым первый вице-губернатор Вера Щербина теперь курирует международное сотрудничество и земельные и имущественные отношения, также он назначил трех новых вице-губернаторов - директоров департаментов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

Ранее, комментируя ТАСС реформу, в результате которой администрация Приморья будет преобразована в правительство, Кожемяко сообщил, что Щербина - основной кандидат на пост председателя будущего правительства края.

Как сообщает пресс-служба, глава аппарата администрации края вице-губернатор Антон Волошко теперь занимается взаимодействием с Законодательным собранием, Избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политикой, вопросами правового обеспечения, профилактики правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, молодежной политики, архивного дела, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности. Александр Костенко утвержден на пост вице-губернатора, курирующего вопросы лесного, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли. Врио вице-губернатора Михаил Петров отвечает за градостроительство, строительный надзор и контроль в сфере долевого строительства.

Врио вице-губернатора Елена Пархоменко отвечает за ЖКХ и топливно-энергетический комплекс, жилищный надзор, тарифообразование, природные ресурсы и охрану окружающей среды. Врио вице-губернатора Олег Мельников курирует вопросы записи актов гражданского состояния, гражданской обороны и защиты населения от ЧС, защиты гостайны, мобилизационной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи. Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко будет заниматься также вопросами физкультуры и спорта, а вице-губернатор - глава департамента образования и науки Наталья Бондаренко - реализацией научно-технических и инновационных программ, вопросами культуры и охраны объектов культурного наследия.

Врио вице-губернатора Константин Богданенко курирует экономику и развитие предпринимательства, госзаказ и туризм. Взаимодействием с федеральными органами власти занимается вице-губернатор Алексей Наздратенко. Вице-губернатор - директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей Максимчук займется также вопросами социальной сферы.