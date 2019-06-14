В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В фойе резиденции российского лидера встретил его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков. После церемонии совместного фотографирования лидеры стран ШОС отправились в зал, где запланировано заседание в узком составе, которое традиционно проходит в закрытом режиме. В нем принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, во время беседы за закрытыми дверями планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в рамках ШОС по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, по словам Ушакова, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля добавил, что Путин на этом заседании, в частности, изложит подходы России к урегулированию ситуации в Сирии, затронет проблему вокруг иранской ядерной программы, а также "выскажется по действиям в рамках контактной группы ШОС - Афганистан". Также, по словам Ушакова, Путин акцентирует внимание своих коллег на "необходимости дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС с ООН и другими международными структурами, прежде всего по вопросам координации совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом".

Затем участники саммита проведут заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. Также будут присутствовать руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генерального секретаря ООН, председатель Исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.