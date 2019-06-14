Действующий глава Волгоградской области подал документы для участия в выборах губернатора

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал в пятницу в облизбирком документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, сообщили ТАСС в избирательной комиссии Волгоградской области.

"Сегодня утром документы для выдвижения на должность губернатора подал глава региона Бочаров. Пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом, приняла рабочая группа облизбиркома", - сказала представитель избирательной комиссии.

Двенадцатого июня региональное отделение партии "Единая Россия" в Волгоградской области выдвинуло на выборы руководителя региона действующего губернатора Андрея Бочарова. Согласно областным законам, выдвигать кандидатов в главы региона могут только партии. Волгоградский губернатор избирается всенародным голосованием.

Бочаров стал первым, кто подал документы для участия в выборах губернатора. Ранее о том, что выдвинут своих кандидатов на пост главы региона, заявляли представители партий "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Ожидается, что в единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.