Путин: Россия будет добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ как председатель ШОС будет добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) всех взятых на себя обязательств.

"Как председатель в ШОС имеем в виду добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств, - сказал Путин. - Считаем такой путь единственно логичным и правильным".

По словам главы российского государства, ситуация с этой сделкой вызывает озабоченность у России. "Выход США из СВПД - а он [этот план], напомню, был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году - не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия", - предупредил Путин.