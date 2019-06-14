Путин: боевики в Сирии потерпели поражение во многом благодаря помощи Москвы Дамаску

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что боевики в Сирии потерпели поражение, причем важную роль в этом сыграла помощь России официальному Дамаску в борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на саммите ШОС.

"Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии, - сказал президент. - Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение".

По словам Путина, под контроль Дамаска уже вернулась большая часть территории страны, также продвигается процесс политического урегулирования в Сирии. "Сейчас первоочередная задача - обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе, - подчеркнул он. - Параллельно [нужно] наращивать объемы гуманитарной помощи и содействия экономическому восстановлению Сирии со стороны международного сообщества".

Глава государства констатировал, что в период председательства России в ШОС предстоит проделать много работы для мирного урегулирования конфликтов у границ стран - участниц организации. "Особого внимания требует положение дел в Афганистане, - подчеркнул он. - Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения". По словам Путина, РФ всецело поддерживает план по расширению взаимодействия ШОС с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, отраженный в дорожной карте, которая будет подписана по итогам саммита в Бишкеке. Также Россия нацелена способствовать активизации работы контактной группы ШОС - Афганистан.