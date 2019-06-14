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Россия предложила в начале 2020 года провести первое заседание Форума глав регионов ШОС

Президент РФ Владимир Путин также предложил сообща подумать о новых перспективных проектах в торговле, промышленности, энергетике и других сферах

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите ШОС объявил о проведении первого Форума глав регионов ШОС в начале следующего года.

"Расширению взаимовыгодных межрегиональных инвестиционных и гуманитарных контактов на пространстве ШОС, безусловно, будет способствовать создание новых механизмов в рамках Организации - Форума глав регионов. Инициатива его учреждения принадлежит России и мы предлагаем провести первое заседание Форума в начале следующего года", - сказал президент РФ.

Он также предложил сообща подумать о новых перспективных проектах в торговле, промышленности, энергетике, инфраструктурной, научно-технологической и инновационной сферах. Важную роль в этой работе, по его мнению, могли бы сыграть деловой совет и межбанковское объединение ШОС.

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