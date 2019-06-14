Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке.

Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, в документе, в частности, отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В нем также высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам. Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил на саммите, что в декларации также зафиксирована инициатива Организации о подготовке конвенции ООН о правах молодежи.

Ушаков отметил, что в целом на полях саммита планируется подписать значительный пакет документов. Среди которых - межправительственное соглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан, меморандум о взаимопонимании со Всемирной туристской организацией, а также меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Следующим председателем в ШОС будет Россия. Стороны согласились провести следующий саммит в Челябинске 22-23 июля 2020 года.