Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке кратко побеседовал с премьер-министром Пакистана

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кратко побеседовал с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Они обменялись несколькими репликами после заседания глав стран - участниц ШОС в расширенном формате во время церемонии фотографирования.

Во встрече в расширенном формате помимо лидеров ШОС принимали участие главы делегаций стран - наблюдателей - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. Также в заседании участвовали руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генсекретаря ООН, председатель Исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.