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Путин и Лукашенко намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у президентов двух стран состоялась краткая встреча на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко "подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время". "Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции", - рассказал Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

"Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия", - сказал Песков.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияКиргизияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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