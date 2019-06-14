Москалькова: переговоры о переводе Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июня. /ТАСС/. Переговоры о переводе осужденной в США россиянки Марии Бутиной в Россию могут быть начаты в ближайшее время. Об этом сообщила в пятницу ТАСС в Ханты-Мансийске уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на отца осужденной Валерия Бутина.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Как говорит ее адвокат и отец [Валерий Бутин], с которым я нахожусь на связи, условия [содержания Бутиной] более-менее удовлетворительные. И они ожидают, что в ближайшее время будет начата процедура о возможном переводе ее в Россию", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, интересовалась ли она нынешними условиями содержания в американской тюрьме Бутиной.

Она добавила, что не удовлетворена вынесенным в отношении Бутиной наказанием. "После того, как Бутина пошла на сделку, ей дали меру наказания меньшую. Но я лично не удовлетворена тем, что [суд] не ограничился фактически отбытым наказанием", - отметила омбудсмен.