Аксенов возглавил список "Единой России" на выборах в Госсовет Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов возглавил список регионального отделения партии "Единая Россия" на выборах в Государственный совет республики, решение об этом было принято в пятницу на партийной конференции, голосование проходило в тайном режиме.

"Возглавил список глава Крыма Сергей Аксенов, затем я, третий - сенатор от Крыма Сергей Цеков", - сообщил журналистам секретарь регионального отделения партии, спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Делегаты конференции утвердили список из 75 претендентов на участие в выборах Государственного совета Крыма второго созыва по республиканскому избирательному округу и 25 человек по одномандатным округам. В пресс-службе регионального отделения ТАСС пояснили, что в списочный состав вносится больше человек, на случай выбытия претендентов. "Подается больше претендентов, список же наверняка будет двигаться вверх, кто-то в исполнительную власть пойдет работать, для чего депутат должен сложить мандат, на его место придет следующий по списку", - уточнили в пресс-службе.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.