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Врио главы Курской области Старовойт подал документы на выборы губернатора

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября

ТАСС, 14 июня. Врио главы Курской области Роман Старовойт подал документы в региональную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора, сообщили ТАСС в облизбиркоме.

"Сейчас идет этап выдвижения, когда кандидаты представляют документы в избирательную комиссию. И с этого момента этот кандидат юридически считается участником избирательной кампании. Пока документы подал только врио главы региона Роман Владимирович Старовойт", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что следующим шагом является сбор подписей для прохождения муниципального фильтра. Ранее сообщалось, что региональное отделение партии "Единая Россия" в Курской области выдвинуло на выборы губернатора Старовойта, не состоящего ни в одной из политических партий. Выборы пройдут в Курской области в единый день голосования 8 сентября.

Президент России Владимир Путин назначил Старовойта врио главы региона в начале октября 2018 года вместо Александра Михайлова, возглавлявшего регион с 2000 года.

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