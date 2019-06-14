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Кризис на Украине
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МИД России: сигналов о готовности Украины к проведению встреч в нормандском формате нет

Подготовка к контактам в этом формате должна носить совместный характер, отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Подготовка к контактам в нормандском формате должна носить совместный характер, пока же со стороны Украины сигналов о готовности к проведению таких встреч не поступало. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Как напомнил дипломат, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа. "Пока речи о подготовке встреч [в нормандском формате] не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало, - указал Карасин. - Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики порошенковского периода".

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеКарасин, Григорий Борисович
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