Карасин: риторика Демократической партии Молдавии звучит дешево

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Риторика руководства Демократической партии Молдовы звучит дешево, в Москве надеются, что здравый смысл возобладает. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Российская Федерация и Европейский союз довольно четко и прямо заявили о поддержке проведенных в феврале выборов и состава правительства, утвержденного парламентским большинством. Рассчитываем, что все будет урегулировано предсказуемым и политическим способом, - обратил внимание дипломат. - Соединенные Штаты тоже высказали такую поддержку, правда, это прозвучало менее внушительно и четко, но тем не менее международный консенсус относительно того, что правительство должно приступить к работе, [быть] допущено в государственные учреждения, что будет способствовать ситуации в Молдавии, осязаем".

"Рассчитываем на то, что здравый смысл, в том числе к руководству Демократической партии и ее главному "дирижеру" - олигарху Плахотнюку, вернется, и они перестанут принимать аляповатые решения типа срочного переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, обещаний площадки в центре Кишинева для строительства посольства США. Все это выглядит довольно дешево, и так трактуется всеми международными наблюдателями", - подчеркнул Карасин.

В этой связи он выразил надежду, что "здравый смысл и политический способ урегулирования этого одиозного конфликта все-таки возобладает".

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого Демократическая партия обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.