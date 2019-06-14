Глава Крыма гарантирует честные и прозрачные выборы в Госсовет региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов гарантирует честность и прозрачность избирательного процесса в республике.

"Без всяких сомнений. Гарантирую, что выборы будут честными, ни у кого сомнений в результатах не будет. Если будет вызывать сомнения результаты, на любом участке гарантирую пересчет. Не позволим сомневаться ни на одном участке в результате выборов", - сказал он журналистам.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.