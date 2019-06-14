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Врио главы Башкирии и кандидат справороссов сдали документы на выборы руководителя региона

Радий Хабиров идет на выборы от партии "Единая Россия"

УФА, 14 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров, баллотирующийся от партии "Единая Россия", и кандидат от "Справедливой России" Юрий Игнатьев подали документы для участия в выборах руководителя региона. Об этом говорится в материалах регионального Центризбиркома.

"Юрий Игнатьев выдвинут от регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Республике Башкортостан. Радий Хабиров выдвинут башкортостанским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", - сообщается в разделе "Сведения о кандидатах на выборы главы Республики Башкортостан" сайта ЦИК республики.

Игнатьев является председателем совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Башкирии, депутат Госсобрания республики. Радий Хабиров в октябре 2018 года назначен врио главы региона. Ранее сообщалось, что первым документы на участие в выборах руководителя республики подал кандидат регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" блогер Владимир Кобзев. Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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