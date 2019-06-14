Постпред РФ в Вене потребовал от США доказательств слов о ядерных испытаниях в России

ВЕНА, 14 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу потребовал от США озвучить доказательства слов о ядерных испытаниях в России.

Ульянов обратил внимание на то, что США "вновь заявили о проведении Россией ядерных испытаний". По словам дипломата, это обвинение уже было опровергнуто 29 мая международной системой мониторинга Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

"Любопытно: две недели назад США говорили "возможно", теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно", - написал Ульянов в Twitter.

29 мая Ульянов заявил ТАСС, что Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Так он прокомментировал утверждения директора Разведывательного управления Министерства обороны США Роберта Эшли о том, что РФ якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. При этом российский постпред назвал мораторий США на ядерные испытания ненадежным.

Как сообщили ранее ТАСС в Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, ее специалисты комиссии не фиксировали нештатных событий в России, а системы мониторинга ядерных испытаний работают в обычном режиме.