МИД РФ подчеркивает безальтернативность диалога в ситуации с инцидентом в Оманском заливе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Москва указывает на безальтернативность налаживания диалога для урегулирования ситуации вокруг инцидента с танкерами в Оманском заливе и призывает к сдержанности все стороны, связанные с произошедшим. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

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"Прежде всего, выражаем благодарность иранским властям за оказанную помощь в спасении одиннадцати российских моряков - членов экипажа одного из пострадавших танкеров ("Front Altair"), - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства. - Все они были оперативно эвакуированы с горящего судна и отправлены в портовый город Джаск".

Москва, подчеркивают в МИД, решительно осуждает произошедшие атаки, кто бы ни стоял за их организацией. "Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов, - говорится в комментарии. - Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо".

"Обеспокоены напряженностью в Оманском заливе. Фиксируем свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США, - отметили в министерстве. - Призываем все стороны к сдержанности".

В МИД РФ в очередной раз подчеркнули "безальтернативность налаживания диалога для предотвращения дальнейшей деградации ситуации в регионе Персидского залива".