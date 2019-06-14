"Единая Россия" выдвинула врио главы Липецкой области кандидатом на выборы губернатора

ТАСС, 14 июня. Участники конференции Липецкого регионального отделения "Единая Россия" поддержали кандидатуру врио главы области Игоря Артамонова для выдвижения на выборы губернатора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что будет участвовать в выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября 2019 года, при этом он не состоит в какой-либо партии. На данный момент, согласно закону "О выборах главы администрации Липецкой области", кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями. В мае Артамонов обратился с заявлением в президиум регионального политсовета "Единой России" о включении его кандидатуры в список кандидатов для предварительного голосования.

"Рассматривались три кандидатуры - временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов, депутаты облсовета Марина Донских и Александр Афанасьев. В конференции участвовало 107 делегатов. Из них 93 отдали голоса за кандидатуру Артамонова", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что следующим этапом выдвижения Артамонова на пост губернатора станет подача документов в избирательную комиссию региона для регистрации его в качестве кандидата.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы был назначен Игорь Артамонов, занимавший до этого должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.