Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

ДУШАНБЕ, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где 15 июня планирует принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

У трапа самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран провели короткую беседу прямо в аэропорту. Вечером в пятницу у российского лидера запланировано участие в официальном обеде в честь глав государств от имени президента Таджикистана.

Основные мероприятия саммита пройдут в субботу. В нем примут участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций - ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами проводимого 14 июня саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, также будет уделено внимание вопросам стратегической безопасности и стабильности, вопросам борьбы с различными вызовами и угрозами, "конечно, [будет обсуждаться] проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере".

Говоря о региональной проблематике, Ушаков заметил, что помимо ситуации в Афганистане, Иране, Сирии и в целом на Ближнем Востоке, планируется обсудить и ситуацию на Корейском полуострове. Глава российского государства, в частности, планирует изложить позиции России "по Афганистану, по Сирии с учетом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб, по иранской ядерной программе, по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом недавних переговоров с северокорейским лидером", добавил представитель Кремля.

Основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации, которая будет носить неподписной характер. В ней будут отражены согласованные оценки государств-участников СВМДА по ключевым глобальным проблемам, общая приверженность принципу многополярности в международных отношениях при центральной роли ООН, подчеркнута недопустимость нарушения норм международного права и вмешательства во внутренние дела государств, обозначено стремление к формированию равной и неделимой безопасности в Азии, развитию сетевого взаимодействия между региональными объединениями, укрепление сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами, добавил Ушаков.

На полях саммита 15 июня Путин может провести ряд встреч в формате "на ногах" с главами других делегаций. В частности, по словам Ушакова, прорабатывается встреча Путина с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, однако она пока окончательно не согласована.