Посольство РФ: Лондон плохо представляет последствия ограничения листинга на своей бирже

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании недостаточно хорошо представляют себе последствия, которые может иметь введение запретов на размещение ценных бумаг той или иной иностранной компании на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой посольства России в Соединенном Королевстве.

Российские дипломаты прокомментировали инициативу из недавно опубликованного доклада комитета по международным отношениям Палаты общин британского парламента. В качестве одного из инструментов национальной санкционной политики после выхода страны из ЕС в документе упомянуты ограничения на листинг иностранных компаний в Лондоне.

"Насколько такая административная "инновация" соответствует принципам "свободного рынка" - вопрос риторический. Однако нужно четко понимать, что если данная инициатива действительно выльется в наделение исполнительной власти Соединенного Королевства "репрессивными" полномочиями, это пошлет недвусмысленный сигнал участникам британского фондового рынка, причем как иностранным, так и местным. Такой шаг может иметь далеко идущие последствия, которые, как представляется, недостаточно хорошо просчитываются британскими властями, особенно в свете наблюдаемого сейчас стремительного развития альтернативных глобальных торговых площадок", - отметили в российском посольстве.

В комментарии подчеркивается, что конкретные детали инициативы британских депутатов пока неизвестны, однако речь может идти о "концептуальном изменении правил допуска иностранных ценных бумаг к торгам на фондовых рынках Великобритании".

"Если ранее этот вопрос был отнесен к ведению независимой Службы по контролю финансового рынка (Financial Conduct Authority), то теперь предлагается узаконить право правительства Соединенного Королевства напрямую вмешиваться в данную сферу под предлогом защиты национальной безопасности, - указали в посольстве. - Фактически предлагается, чтобы правительство с подачи спецслужб могло запретить размещение (листинг) бумаг той или иной компании. Очевидно, что в этом случае иностранные экономические операторы будут испытывать в Великобритании колоссальное политическое давление с большими негативными последствиями для эффективности их деятельности".