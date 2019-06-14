Косачев: ШОС одобрила идею признать победу над нацизмом Всемирным наследием человечества

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержали предложение российских сенаторов о совместном продвижении предложения о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Приятно, когда задуманное в стенах Совета Федерации, пройдя несколько итераций, получает единодушное одобрение лидеров крупнейших государств мира, таких как Китай и Индия! Сегодня в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества принята итоговая декларация, в которой поддержана российская инициатива о совместном продвижении предложения о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества", - написал Косачев в пятницу на своей странице в Facebook.

Он добавил, что, как ожидается, эта идея предстоящей осенью войдет в резолюцию 74-й сессии Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Если, а вернее - когда получится, возникнут дополнительные моральные и политические инструменты защиты исторический правды о той войне и ее героях, сохранения памяти о них и сдерживания всякого рода манкуртов, не помнящих своего отечества. Эта инициатива - в том числе и наша работа! Идем дальше!" - заключил Косачев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поясняла, что признание Всемирным наследием человечества Победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны позволит признать мемориалы и памятники борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом Второй мировой войны. Инструментом реализации данной идеи, по ее мнению, может стать создание международного реестра памятников борцам с нацизмом.

На встрече с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем 6 июня Матвиенко заявила, что Совет Федерации планирует обратиться с этой инициативой во всемирную организацию. Генсек ООН, в свою очередь, также выразил обеспокоенность ростом неонацизма.