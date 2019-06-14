Путин в Душанбе примет участие в саммите СВМДА и проведет ряд встреч

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу завершит свой визит в страны Центральной Азии участием в заседании глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

В субботнем заседании примут участие делегации 27 стран - участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций - ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами прошедшего 14 июня саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, также будет уделено внимание вопросам стратегической безопасности и стабильности, вопросам борьбы с различными вызовами и угрозами, "конечно, [будет обсуждаться] проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере". Говоря о региональной проблематике, Ушаков заметил, что помимо ситуации в Афганистане, Иране, Сирии и в целом на Ближнем Востоке, планируется обсудить и ситуацию на Корейском полуострове.

Глава российского государства, в частности, планирует изложить позиции России "по Афганистану, по Сирии с учетом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб, по иранской ядерной программе, по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом недавних переговоров с северокорейским лидером", добавил представитель Кремля.

Основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации, которая будет носить неподписной характер. В ней будут отражены согласованные оценки государств - участников СВМДА по ключевым глобальным проблемам, общая приверженность принципу многополярности в международных отношениях при центральной роли ООН, подчеркнута недопустимость нарушения норм международного права и вмешательства во внутренние дела государств, обозначено стремление к формированию равной и неделимой безопасности в Азии, развитию сетевого взаимодействия между региональными объединениями, укрепление сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами, добавил Ушаков.

На полях саммита 15 июня Путин может провести ряд встреч в формате "на ногах" с главами других делегаций. В частности, по словам Ушакова, прорабатывается встреча Путина с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, однако она пока окончательно не согласована.

Прибытие глав государств

По данным Министерства иностранных дел Таджикистана, для участия в саммите в Душанбе уже прибыли главы девяти государств, в частности, России, Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Катара, Бангладеш, Шри-Ланки. Другие страны будут представлены на уровне глав правительств, вице-премьеров и министров иностранных дел.

"Укрепление многостороннего сотрудничества с целью обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, активизация борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, углубление торгово-экономических отношений между странами континента будут главными вопросами повестки предстоящего саммита, который состоится под председательством Таджикистана", - сообщила пресс-служба президента республики.

На полях саммита таджикский лидер Эмомали Рахмон уже провел ряд двусторонних встреч с участниками саммита, в том числе с президентами России, Казахстана, Узбекистана, Бангладеш, Шри-Ланки, премьер-министром Афганистана. Ожидаются и встречи с главами делегаций других стран.

"Учитывая высокий уровень участия саммита стран - членов Совещания, а также дружественные и доверительные отношения между ними, Таджикистан ожидает хороших результатов от предстоящего мероприятия, которое послужит руководством для успешного выполнения общих обязательств в СВМДА в течение двухлетнего председательства Таджикистана в этом форуме", - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

О СВМДА

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии объединяет 27 государств, занимающих 90% территории азиатского континента.

Идея о созыве Совещания выдвинута в 1992 году первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который выступит на пленарном заседании предстоящего саммита в Душанбе на правах основателя этого объединения. Первый саммит СВМДА был проведен в 2002 году, секретариат организации расположен в столице Казахстана с 2014 года. Высшим органом СВМДА, принимающим решения, является саммит глав государств и правительств, который проводится каждые четыре года, встречи глав внешнеполитических ведомств также проводятся каждые четыре года (через два года после саммита). Таджикистан принял председательство в СВМДА от Китая осенью 2018 года на период до 2020 года.