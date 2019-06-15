Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где открывается саммит СВМДА

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле "Аурус", где начинается заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В субботнем заседании принимают участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций - ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

В Душанбе прибыли главы девяти государств, в частности России, Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Катара, Бангладеш, Шри-Ланки. Другие страны представлены на уровне глав правительств, вице-премьеров и министров иностранных дел.

Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами состоявшегося 14 июня саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, также будет уделано внимание вопросам стратегической безопасности и стабильности, вопросам борьбы с различными вызовами и угрозами, "конечно, [будет обсуждаться] проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере". Говоря о региональной проблематике, Ушаков заметил, что помимо ситуации в Афганистане, Иране, Сирии и в целом на Ближнем Востоке, планируется обсудить и ситуацию на Корейском полуострове.

Глава российского государства, в частности, планирует изложить позиции России "по Афганистану, по Сирии с учетом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб, по иранской ядерной программе, по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом недавних переговоров с северокорейским лидером", добавил представитель Кремля.

Ушаков рассказал, что Владимир Путин также планирует говорить "о важности коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка, о решении острых глобальных и региональных проблем, будет говорить о необходимости совершенствовать региональную архитектуру безопасности, о более тесном сотрудничестве всех государств Азии в борьбе с терроризмом".

Основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации, которая будет носить неподписной характер. В ней будут отражены согласованные оценки государств-участников СВМДА по ключевым глобальным проблемам, общая приверженность принципу многополярности в международных отношениях при центральной роли ООН, подчеркнута недопустимость нарушения норм международного права и вмешательства во внутренние дела государств, обозначено стремление к формированию равной и неделимой безопасности в Азии, развитию сетевого взаимодействия между региональными объединениями, укрепление сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами, добавил Ушаков.