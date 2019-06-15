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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Путин: Россия призывает все страны придерживаться СВПД по Ирану

Президент РФ считает, что выход США из этой договоренности осложнил ее реализацию

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал все страны придерживаться СВПД по Ирану.

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"Всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Полагаем, что единственное разумное решение - продолжение выполнения участниками плана своих обязательств" , - сказал российский лидер на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент подчеркнул, что решение США выйти из договора негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Он заверил, что Россия будет четко следовать выполнению обязательств в рамках СВДП.

"Россия именно так и намерена поступать", - заключил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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