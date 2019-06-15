Путин не видит альтернативы дипломатическому пути урегулирования на Корейском полуострове

"Оба получили от саммита то, что хотели". Мировые СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, то здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути", - сказал российский лидер на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По его словам, именно этот подход лег в основу разработанной по инициативе РФ и Китая в 2015 году дорожной карты урегулирования. "Именно в таком ключе мы провели переговоры и с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке в апреле этого года", - проинформировал президент РФ.

Он подчеркнул, что важно, чтобы "страны-участницы Совещания [СВМДА] по мере возможности способствовали усилиям по снижению напряженности на [Корейском] полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом".