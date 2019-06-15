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Кризис в Сирии
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Путин назвал важным скорейшее начало политических преобразований в Сирии

Президент России назвал долгосрочную стабилизацию в Сирии крайне актуальной для обеспечения безопасности

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Необходимо скорее начать политические преобразования в Сирии, чтобы стабилизировать ситуацию в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии, - сказал Путин. - Важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований".

Президент напомнил, что при участии России большая часть сирийской территории была возвращена под контроль законного правительства. Также, по его словам, были созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, для возвращения в свои дома беженцев и перемещенных лиц. "Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета", - отметил президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в Сирии
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