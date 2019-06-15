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Песков: Путин и Эрдоган переговорили "на ногах", отдельная встреча не запланирована

Как сообщил пресс-секретарь российского президента, краткая беседа лидеров двух стран состоялась на саммите СВМДА в Душанбе

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) кратко побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кратко переговорили на ногах", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли двум лидерам побеседовать перед началом заседания глав стран-участниц СВМДА.

"Отдельной встречи не планируется", - добавил Песков, отвечая на вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Эрдогана в Душанбе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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