Астраханские единороссы поддержали выдвижение врио главы региона на выборы губернатора

АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Делегаты Астраханской региональной конференции партии "Единая Россия" поддержали в субботу кандидатуру врио губернатора Игоря Бабушкина для участия в выборах на пост главы региона, Бабушкин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, сообщила ТАСС пресс-секретарь Астраханского регионального отделения "Единой России" Валентина Шишкина.

"Делегаты конференции сегодня открытым голосованием единогласно поддержали врио губернатора Игоря Бабушкина в его выдвижении на выборы губернатора", - сказала пресс-секретарь.

Бабушкин поблагодарил астраханских единороссов за поддержку и отметил, что сделает все зависящее, чтобы его избирательная кампания "не разъединяла, а объединяла людей, общественные движения, политические партии, все конструктивные силы региона".

5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. С 1992 года по 2012 года он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что депутаты Астраханской областной думы назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября, впервые в них смогут участвовать самовыдвиженцы. В настоящее время документы в облизбирком для участия в выборах губернатора поступили от семи человек. В качестве самовыдвиженцев документы подали Игорь Бабушкин, Игорь Гурбо, Герман Даниленко, Александр Михайлов. От КПРФ документы подал депутат Госдумы Николай Арефьев, от партии социальных реформ "Прибыль природных ресурсов - народу" - Андрей Иванцов, от Партии пенсионеров - Сергей Сычев.