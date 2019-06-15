Единороссы в Хабаровском крае определили певицу Цыганову кандидатом на довыборы в Госдуму

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Российская певица, актриса и композитор Виктория Цыганова определена кандидатом от партии "Единая Россия" на довыборы депутата Госдумы в Хабаровском крае. Такое решение было принято в результате предварительного голосования на региональной конференции отделения партии в субботу в Хабаровске.

"По итогам предварительного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения от партии на дополнительных выборах депутата Государственной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 лидером стала Виктория Цыганова", - сказал представитель счетной комиссии. За нее отдали 104 голоса.

Голосование на довыборах в Госдуму 8 сентября пройдет в четырех одномандатных округах в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. "Единая Россия" в мае на праймериз определила кандидатов по трем округам. Для Хабаровского края президиумом генсовета единороссов был определен особый порядок. Партийную процедуру провели путем тайного голосования. В апреле был изменен состав оргкомитета по проведению праймериз в Хабаровском крае, он был сформирован на базе нового общественного движения "Время перемен", созданного в том числе представителями партии. Оргкомитет позже обратился к президиуму генсовета с просьбой продлить сроки проведения предварительного голосования на довыборах в Госдуму, чтобы дать возможность и время потенциальным кандидатам сделать выбор, привлечь к участию в предварительном голосовании больше кандидатов, которых поддерживают разные социальные группы.

Депутатский мандат от 70-го одномандатного округа (Комсомольск-на-Амуре), на который претендует Цыганова, стал вакантным после того, как депутат от ЛДПР по этому округу Сергей Фургал в сентябре 2018 года победил на выборах губернатора Хабаровского края.

Заявки на праймериз партии к выборам депутата Госдумы в Хабаровском крае, помимо Цыгановой, также подали руководитель ООО "Гринагро" Андрей Михеев и депутат законодательной думы Хабаровского края Владимир Иванов.

В сентябре в Хабаровском крае пройдут довыборы депутата Госдумы, депутатов законодательной думы Хабаровского края, главы Комсомольска-на-Амуре, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.